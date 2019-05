DA QUEM



Aline Riscado é a nova rainha de bateria da Vila Isabel. A informação foi confirmada para a QUEM pela assessoria de imprensa da escola de samba carioca na tarde desta sexta-feira (3).

A modelo ocupará o posto que pertenceu à apresentadora Sabrina Sato nos últimos nove Carnavais.

Segundo a assessoria, Sabrina seguirá na escola, já que foi honrada com o posto de rainha da azul e branco e terá liberdade de escolher onde irá desfilar.

A coroação acontecerá na primeira semana de junho, ainda sem data definida.

Na ocasião, a apresentadora passará a faixa para Aline e também haverá o lançamento do enredo do Carnaval do 2020.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/Carnaval/noticia/2019/05/aline-riscado-e-nova-rainha-de-bateria-da-vila-isabel.html