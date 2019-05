Modelo Caroline Bittencourt morreu no domingo (28) após cair no mar durante um vendaval em Ilhabela

A Polícia Civil vai começar a ouvir testemunhas do acidente que matou Caroline Bittencourt a partir da próxima segunda-feira (6). A modelo morreu no domingo (28) após cair no mar durante um vendaval em Ilhabela (SP).

De acordo com o delegado Wanderley Pagliarini, responsável pela investigação, as primeiras testemunhas que serão ouvidas são o marinheiro Roberto Tenório, que resgatou o Jorge Sestini, marido da modelo, do mar, e também o proprietário marina onde permanece o barco do marido da modelo. Os depoimentos serão à tarde.

Jorge pulou para resgatar a esposa e ficou à deriva no mar por duas horas até ser resgatado. Tenório contou que achou o Jorge porque viu a mão dele acenando na água e ouviu gritos. O homem estava em estado de choque.

O marido da Carol deve ser ouvido na próxima semana - a data ainda não foi agendada. "Decidimos dar um tempo maior para ouvir a família em respeito a dor deles. Tratamos o caso como um acidente porque não foi a única embarcação que sofreu com a tempestade daquele dia. Durante o inquérito se aparecer algo a mais, iremos investigar e descobrir", afirmou o delegado.

A polícia também aguarda laudos da perícia da embarcação onde estava o casal e também do exame necroscópico para confirmar se a causa da morte foi afogamento. A marinha também apura as circunstâncias do acidente e irá agendar as oitivas.

Histórico

O corpo de Caroline, que tinha 37 anos, foi achado por uma embarcação civil, que ajudava nas buscas. Os tripulantes acionaram os bombeiros e ela foi encontrada a cerca de 4 quilômetros de onde tinha desaparecido, por volta das 16h de segunda-feira.

A embarcação onde o casal estava foi achada por volta de meio-dia de segunda-feira (29) perto da praia do Massaguaçu, em Caraguatatuba. O marido dela foi salvo por um marinheiro, que percebeu uma mão pedindo ajuda na água.

O corpo foi levado para o IML de Caraguatatuba e liberado para velório em Embu das Artes (SP). A Marinha e a Polícia Civil abriram inquéritos para apurar as circunstâncias da morte da modelo. A lancha foi periciada na terça (30).

Nesta quarta-feira (1º) turistas encontraram uma mala com as iniciais e roupas da modelo Caroline Bittencourt em cima de uma pedra na ilha do Tamanduá, em Caraguatatuba. Os pertences foram entregues à polícia.

Carreira

Caroline Bittencourt nasceu no dia 13 de dezembro de 1981. Na televisão, trabalhou na RedeTV!, como repórter do programa Top Report e na RecordTV, com o quadro Sete Segredos no Hoje em Dia.

Ela trabalhou como modelo na Itália para estilistas como Valentino Garavani e Roberto Cavalli.

Caroline ganhou fama em 2005 após ser expulsa do casamento de Daniela Cicarelli e Ronaldo Fenômeno. Ela foi acompanhada do então namorado e convidado para a festa, o empresário Alvaro Garnero, mas, segundo a noiva, não podia participar da festa porque não tinha convite.

Além do marido, Caroline deixa uma filha de 17 anos. A família de Carol se manifestou agradecendo as mensagens de carinho de amigos e fãs da modelo. "Essa movimentação de energias enche nosso coração de amor", diz trecho da nota assinada pelas famílias Bittencourt, Barbosa e Sestini.

