Um traje completo e original de Darth Vader, o lendário vilão da saga "Star Wars", será leiloado em Los Angeles (EUA) no próximo dia 14 e os responsáveis pelo leilão esperam que alcance um preço entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões.

A casa de leilões Bonhams abriu as portas de seu escritório em Los Angeles na sexta-feira (3) para que a mídia pudesse ver esse traje de Darth Vader que foi usado no filme "Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca" (1980).

O conjunto tem 17 peças e inclui, entre outros objetos, luvas, botas e duas taças.

O traje pertencia a Bryce "Kermit" Eller, que, como modelo, entrou no personagem de Darth Vader em numerosas convenções e encontros com fãs de "Star Wars" durante os primeiros anos da febre pela saga idealizada por George Lucas.

Em 1979, recebeu este traje que, finalmente, guardou em 1981 em sua garagem depois que deixasse de representar Darth Vader diante do público.

"Darth Vader é um dos personagens mais conhecidos e infames da história do cinema e estamos entusiasmados em oferecer essa roupa rara em nossa venda", disse Catherine Williamson, diretora de memorabilia de entretenimento da Bonhams.

"Como o traje é completo, tem uma condição excepcional e sua origem excelente, trata-se de uma verdadeira raridade no mercado da memorabilia", acrescentou.

A Bonhams permitiu ver a roupa do leilão um dia antes da celebração do dia - informal - "Star Wars", comemorado no mundo inteiro.

Além disso, a saga de George Lucas foi notícia no mundo inteiro na quinta (2), com a divulgação da morte do ator britânico Peter Mayhew, de 74 anos, que interpretou o cabeludo Chewbacca, o inseparável companheiro de aventuras de Han Solo (Harrison Ford) e copiloto da nave Millennium Falcon.

