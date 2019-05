DA QUEM



Dentro de um jatinho, Lady Gaga posou a caminho de Nova York onde participará do MetGala na próxima segunda-feira (6). Com um vestido estampado, posou mostrando as pernas, mas avisou: "Não raspei a perna por quatro dias, o que realmente complementa o look".

Combinando o vestido com uma camisa jeans e botas pretas, ela também falou na legenda sobre sua ansiedade para o evento. "Met Gala estamos indo. Destino "Camp". Muito animada em ser uma das anfitriãs do evento da Anna", declarou.

O Met Gala é um dos eventos mais importantes da moda e acontece anualmente no famoso Metropolitan Museum of Art. Em 2019, Gaga será co-anfitriã ao lado de Harry Styles e Serena Williams.

Sempre com um tema, o escolhido para este ano é um ensaio de 1964 da escritora e ativista Susan Sontag, "‘Camp: Notes On Fashion". No trabalho, ela definiu o "camp" como o "o amor pelo não-natural: do artifício e do exagero".

