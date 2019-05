DA QUEM



O comediante norte-americano Chris Kattan, de 48 anos, fez uma revelação surpreendente em entrevista e ensaio à revista Variety. Famoso pelo humorístico Saturday Night Live e da série The Middle, ele disse que sofreu um acidente durante um dos quadros do programa, um dos maiores sucessos da TV nos EUA.

De acordo com Chris, em 2001, ele sofreu uma queda da cadeira e quebrou o pescoço. A revelação também está no livro dele, prestes a ser lançado, chamado Baby Don’t Hurt Me: Stories and Scars from Saturday Night Live [Querida, Não Me Machuque: Histórias e Traumas do Saturday Night Live, em tradução livre].

Chris contou que, enquanto se apresentava com o quadro Golden Girls, no dia 12 de maio de 2001, levou um tombo propositar e bateu a cabeça. Ele garante que chegou a pedir outra cadeira, para que a cena fosse feita com maior segurança, mas teve o pedido negado pela produção.

“A [emissora] NBC tinha parado de pagar meus custos médicos depois da segunda cirurgia [ele se submeteu a cinco]. Aqueles que eu considerava da família SNL pararam de cuidar de mim e eu não conseguia pagar tudo sozinho. Nunca pensei sobre o desenrolar legal de tudo isso. Eu me responsabilizei por tudo e não ia processar ninguém. Nunca quis ser esta pessoa: que se desgasta lutando contra uma emissora. Eu queria esconder tudo, fingir que eu estava bem e voltar à vida social e pública normalmente", explicou Kattan.

Ele contou ainda que só percebeu que algo estava realmente errado com seu corpo após um ano, quando foi a um quiroprata.

"Mesmo hoje, ainda não consigo abrir completamente a minha mão para, por exemplo, usar um teclado. As consequências das cirurgias na minha vida foram imensas mas, mais importante que isso, provou que afetou de forma descomunal os relacionamentos na minha vida", ainda contou ele, que deixou o Saturday Night Live em 2003, depois de sete anos como integrante do programa.

No livro, Kattan conta que, além das cinco cirurgias, o grave acidente que quase o deixou paralisado antecedeu o fim de um casamento, a morte de seu pai, vício em drogas e remédios, e a perda de muitas oportunidades de trabalho.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/comediante-diz-que-quebrou-pescoco-em-programa-de-tv-e-quase-ficou-paralisado.html