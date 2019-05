REVISTA QUEM



Bruna Marquezine curtiu um passeio em família na noite de sábado (4). De vestido longo, a atriz foi com a irmã, Luana, e os pais, Neide e Telmo, ao shopping Village Mall, no bairro da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, parar aproveitar um momento de lazer.

Juntos, os quatro encararam uma sessão de cinema e escolheram assistir ao filme Vingadores - Ultimato, que entrou em cartaz na quinta-feira (2).

Em março, Bruna fez uma viagem missionária pela Angola e falou com QUEM sobre sua experiência.

"Foi único, a experiência mais especial que vivi na minha vida. Foi algo que me transformou e espero que tenha alcançado de forma positiva todas as pessoas que fomos até lá para ajudar. Espero que tenha sido tão bom para cada uma das pessoas que conheci quanto foi pra mim", afirmou.