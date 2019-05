DO METRÓPOLES



MC Kevinho levou os fãs ao delírio no domingo (05/05/2019) após publicar uma foto ousada em suas redes sociais. Porém, se o intuito do cantor era exibir a barriga após uma cirurgia para retirar o apêndice, realizada na semana passada, o funkeiro fracassou. A web se interessou mesmo foi pelo conteúdo na cueca do rapaz.

“É que você salvou meu dia. Obs: Recuperando da cirurgia”, escreveu Kevinho na legenda da imagem na qual, diante do espelho, posa de cueca e com o peitoral à mostra. Nos comentários, a agitação tomou conta, e homens e mulheres desejaram o posto de Flávia Pavanelli, que já namorou o artista.

“Eu olho essa foto e fico pensando o quão bom deve ser a Flávia Pavanelli”, declarou um internauta. “A cirurgia foi pra aumentar? Porque nossa senhora… Desculpe, não consegui controlar os dedos”, escreveu outro fã. Um terceiro perguntou: “Vai viajar?”. “Se eu disser a você que eu trabalho para os correios, você me deixaria tocar no seu pacote?”, disse outro usuário do Instagram.

Clipe novo

Kevinho lança mais um clipe da faixa chamada Salvou Meu Dia, com participação de Gusttavo Lima. O clipe também conta com o influencer Carlinhos Maia e seu noivo Lucas Guimarães. O vídeo mostra a rotina de um posto de gasolina administrado pelo casal. O funkeiro, por sua vez, é um frentista que se preocupa mesmo em encantar a clientela.

Uma moça logo chega para abastecer o carro e conquista o coração do cantor e os dois partem juntos no carro dela enquanto ele – e Gusttavo Lima – cantam “eu tô focado, e não desisto. O não eu já tenho, o sim eu conquisto”. Atualmente, a canção e o making of do clipe estão entre os 10 vídeos “Em Alta” no YouTube.

