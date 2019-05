DA REVISTA MONET



De Jennifer Aniston a Chelsea Handler, Angelina Jolie tem causado mal estar por onde passa em Hollywood. Agora, ela deixou uma amiga chateada - a cantora Celine Dion. Segundo o tablóide Radar Online, tudo começou quando a cantora canadense pediu à atriz para interpretá-la em um filme biográfico.

"Há anos a grande paixão de Celine é uma adaptação musical de sua vida, carreira e casamento com Rene [Angelil]", disse uma fonte ao portal. "Ela quer que isso aconteça tanto para seus filhos quanto para seus fãs, e estava certa que Angelina faria o papel".

A estrela de 'Malévola', no entanto, recusou. "Celine considerava Angie uma boa amiga e ficou arrasada por ela ter recusado o papel", disse uma fonte. "A amizade delas certamente não sobreviverá a isso e, depois de perder uma protagonista do nível de Angelina, esse pode ser o fim do projeto". Jolie aparentemente disse que está simplesmente ocupada demais para aceitar outro projeto.

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Filmes/noticia/2019/05/angelina-jolie-se-recusa-interpretar-celine-dion-em-cinebiografia-e-decisao-ofende-cantora-diz-site.html