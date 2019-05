DO PORTAL OVERTUBE



A Dona do Pedaço, nova novela das nove, promete gerar bastante burburinho enquanto for exibida pela Globo. A substituta de O Sétimo Guardião chega à telinha da emissora carioca no próximo dia 20 de maio.

Caio Castro e Malvino Salvador vão interpretar alguns dos personagens mais polêmicos da história de Walcyr Carrasco. Os dois vão se envolver e, embora tenham relacionamentos heterossexuais, devem ficar juntos no folhetim.

De acordo com o site Notícias da TV, Caio afirmou que topa beijar Malvino em A Dona do Pedaço, mas depende da circunstância. “Beijo homossexual não pode ser gratuito, porque aí fica sem sentido e apelativo. Se faz sentido e é pertinente, acho mais do que necessário”, afirmou.

O romance entre os personagens dos dois deve chamar a atenção, acima de tudo por serem dois galãs do primeiro escalão da Globo. “Estarei ali para contar a história, não para polemizar qualquer assunto. Não é o que eu quero”, afirmou Caio Castro.

O artista, aliás, acredita que um beijo gay tem o mesmo peso de uma cena de nudez para o telespectador. “São coisas do gênero que muitas pessoas ainda não se sentem à vontade para assistir, por isso, tem que ter um porquê, uma justificativa.”

Fonte: https://portalovertube.com/2019/05/07/caio-castro-topa-beijar-malvino-salvador-em-a-dona-do-pedaco-se-e-pertinente-acho-mais-que-necessario/