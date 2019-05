DA VOGUE BRASIL



Jared Leto teve um dos looks mais inusitados e comentados do Met Gala 2019, que aconteceu na noite dessa segunda-feira (07.05).

É que o ator e cantor surgiu no tapete rosa do evento fashionista a bordo de uma produção toda trabalhada na excentricidade, parte da coleção de inverno 2019 da Gucci, segurando sua própria cabeça em versão clone prosthetic.

Surfando na onda do assunto ainda quente do momento, Adriane Galisteu esbanjou bom humor ao publicar a foto acima em seu Instagram nesta terça-feira (07.05). Na imagem, a apresentadora aparece em uma montagem, no melhor estilo meme (veja aqui os outros memes do Gala) em que seu rosto aparece no lugar do de Jared.

"Gente, eu amei o #met #metgala2019 arrasei no tapete rosa, até me confundiram com @jaredleto foi demais... quem viu?", brincou na legenda.

Fonte: https://vogue.globo.com/beleza/gente/noticia/2019/05/adriane-galisteu-brinca-com-look-de-jared-leto-no-met-gala.html?234