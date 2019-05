As duas estavam com o mesmo look no evento

DA CARAS



Na última segunda-feira, 6, o mundo da moda parou para prestigiar o Met Gala 2019! O evento, que tinha como sua temática principal o ensaio de Susan Sontag, Note on Camp, o que pedia para os convidados abusar da imaginação e optar por visuais extravagantes e exagerados, que, de certa forma, fuja do natural, ficou marcado por muita criatividade e exuberância.

Durante o grande evento, que tem como princípio a arrecadação de fundos financeiros para o Museu Metropolitano de Artes de Nova York, o clima acabou ficando um pouco tenso após Iggy Azalea e Kylie Jenner se encontrarem no local.

De acordo com informações da Revista OK! A cantora ficou extremamente enfurecida ao perceber que seu modelito não era algo exclusivo, afinal, a empresária também estava com o mesmo visual, porém, com cores diferentes. Logo após a situação constrangedora, Iggy acabou deixando o evento.

Na ocasião, as duas optaram por um vestido strapless com acessórios bem chamativos. O que as diferia era a cor, enquanto Kylie optou pelo roxo, Azalea estava aderiu ao verde.

Fonte: https://caras.uol.com.br/eventos/iggy-azalea-fica-revoltada-apos-kylie-jenner-aparecer-com-look-igual-no-met-gala-2019.phtml