Já imaginou um ator brasileiro em um dos maiores filmes internacionais de super-herói? Pois é, Wagner Moura poderia ter feito parte do elenco de Mulher-Maravilha 2 ao lado de Gal Gadot e Kristen Wiig.

Segundo o jornal O Globo, o ator brasileiro recusou um papel de destaque na trama da super-heroína do Universo DC.

Um dos motivos que pode ter gerado a recusa do ator é a realização do filme Marighella, que será o primeiro longa dele no cargo de direção. A obra é uma cinebiografia de Carlos Marighella, ex-deputado, poeta e guerrilheiro brasileiro que foi assassinado pela ditadura militar em 1969.

No seu lugar, a equipe da sequência de Mulher-Maravilha acabou escalando um colega de elenco, da série Narcos: o chileno Pedro Pascal. Enquanto Wiig chega para interpretar a vilã Cheetah e Gadot segue interpretando a princesa Diana, Patty Jenkins retorna para o cargo de direção em Mulher-Maravilha 2, assumindo o posto de roteirista.

Nenhum detalhe do papel foi divulgado.

