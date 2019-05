DA QUEM



Madonna se pronunciou sobre as alegações de abuso sexual de Michael Jackson feitas por Wade Robson e James Safechuck no documentário Leaving Neverland. A cantora afirmou em entrevista para a Vogue britânica que acredita na inocência do astro, que morreu em 2009.

"As pessoas são inocentes até que se prove a culpa", justificou ela, que ainda não viu o documentário. "Eu não tenho uma mentalidade de linchamento, então, na minha opinião, as pessoas são inocentes até que se prove a culpa. Quando as pessoas me dizem coisas sobre as pessoas, minha atitude é perguntar: 'Você pode provar isso?'."

Questionada como os dois rapazes poderiam provar o abuso sofrido quando ainda eram crianças, Madonna respondeu: "Eu acho que seria uma recontagem dos eventos reais - mas, é claro, as pessoas às vezes mentem. Então eu sempre digo, o que as pessoas querem com isso", explicou.

"Há pessoas pedindo dinheiro, existe algum tipo de extorsão acontecendo? Eu levaria todas essas coisas em consideração."

O Rei e a Rainha do Pop foram ao Oscar juntos em 1991. Madonna mais tarde chamou-o de "melhor encontro de todos os tempos" e revelou que o casal tinha compartilhado um beijo apaixonado.

Documentário polêmico

Leaving Neveland (Deixando Neverland, em tradução literal) traz alegações de abuso sexual infantil contra Michael. Representantes do cantor condenaram a obra: "É apenas mais uma produção ultrajante e patética de tentar explorar e ganhar dinheiro às custas de Michael Jackson", disse um representante da família Jackson.

Para a equipe que cuida do patrimônio de Michael, o filme traz alegações de que Michael teria abusado sexualmente de dois garotos. Eles acreditam que trata-se de Wade Robson e James Safechuck, que testemunharam sob juramento em tribunal afirmando que Michael jamais teve qualquer atitude inapropriada com eles.

A sinopse de Leaving Neverland diz: "Michael tinha uma relação de longa data com os garotos, que tinham 7 e 10 anos, e com suas respectivas famílias. Agora, na faixa dos 30 anos, eles contam a história de como foram abusados sexualmente e como lidaram com isso nos anos seguintes". De acordo com o TMZ, Leaving Neverland tem 233 minutos e é dividido em duas partes.

Vale lembrar que Neverland era o rancho de propriedade de Michael, onde ele morou por 17 anos para fugir do assédio da imprensa.

As controvérsias envolvendo o documentário não param por aí: os dois irmãos que acusaram Michael de assédio em 2005 estão na faixa dos 30 anos. Já o hoje coreógrafo Wade Robson, de 36 anos, entrou com um processo póstumo contra Michael em 2013, dizendo que foi molestado pelo cantor quando tinha 7 anos, mas o processo foi arquivado em dezembro de 2017.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/madonna-defende-michael-jackson-e-pede-acusadores-de-abuso-sexual-voces-podem-provar-isso.html