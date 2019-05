DA REVISTA MONET



Nem todos pensam em ter um morte tranquila e serena. Cher, por exemplo, quer continuar jovem além de seus dias na terra, tanto que pediu que seu corpo seja congelado depois de sua morte, segundo relato do tablóide Radar Online.

A cantora de 72 anos disse aos amigos próximos que seu maior desejo é preservar o corpo depois que morrer.

"Ela recentemente ficou obcecada em pesquisar o processo criônico", disse uma fonte ao portal.

"Ela acha que trabalhou muito com os médicos e adotou um estilo de vida saudável para parecer décadas mais jovem do que é, por que não continuar assim quando ela se for?", completou.

Cher chegou a fazer uma pausa e cancelou alguns shows em 2017, depois de pegar uma gripe e um vírus Epstein-Barr que quase a matou. Mais tarde naquele ano, ela lamentou a morte de seu marido e pai de seu filho, Gregg Allman.

De acordo com uma fonte, Cher ficou “despedaçada” na época, e amigos temem que essa tristeza possa desencadear uma recaída do vírus mortal. Depois de passar por alguns tratamentos na Alemanha, ela agora está focada em parecer impecável mesmo na morte.

"Todo mundo está muito horrorizado e ri, dizendo que ela ainda tem alguns anos para decidir, mas ela está determinada", disse a fonte.

Getty Images A atriz e cantora Cher em 2015

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/05/cher-quer-que-seu-corpo-seja-congelado-e-preservado-apos-morte-diz-site.html