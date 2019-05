DO GSHOW



No Encontro desta quarta-feira, 8/5, Fátima Bernardes recebeu Mykaelle Kathrine Lopes, uma jovem de 28 anos que descobriu a gravidez do terceiro filho apenas seis dias antes do parto. Apesar da experiência, a mãe da Geovana, do Guilherme e do Gabriel conta que não apresentou os sintomas de uma gestação.

"Foi totalmente diferente! Na Geovana, minha primeira filha, enjoei bastante. No Guilherme, enjoei mais ainda, sobrevivi quatro meses só com água. Dessa vez, nada, nada", relatou Mykaelle.

"Eu pensava que era problema renal, porque sentia muitas dores nessa região. Era um desconforto total, muita dor mesmo. Não conseguia me movimentar! Até febre eu tive. Eu estava menstruando normal, tomando anticoncepcional. Menstruei os nove meses. E foi uma vida normal. Praticava musculação, muay thai, tudo", detalhou.

A descoberta

"Eu não queria mais filhos, então comecei a tomar o anticoncepcional. Resolvi me prevenir de todas as maneiras para não ter mais... Só descobri porque não sou de engordar e estava inchando. Fui à clínica pedir para trocar o remédio (anticoncepcional) porque estava cada vez mais gorda. Quando fui examinada, o médico disse que estava grávida e para ganhar o neném."

"Não deixei mais ele falar, coloquei a roupa e já quis sair. Ele vendo meu desespero, voltou comigo para sala para conversar. Como eu ia ter um bebê sem um pré-natal? Eu já estava com sete dedos de dilatação.... Para mim, o bebê não ia nascer nem vivo, porque eu fiz tudo que não deveria fazer. Eu não consegui dormir esses seis dias. Foi muito difícil."

A notícia

Diego, marido de Mykaelle, relembrou o momento em que recebeu a notícia da gravidez:

"Foi por telefone. Eu estava dirigindo, tive que parar o carro. Fiquei surpreso!"

O parto

"Quando ele nasceu, eu tive medo de olhar para ele."

No quadro do Bem Estar, o Dr. José Bento explicou por que algumas mulheres podem não perceber os sintomas da gravidez.

Reprodução/ TV Globo Mykaelle posa com os três filhos

Fonte: https://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/noticia/conheca-a-historia-da-mulher-que-descobriu-que-estava-gravida-seis-dias-antes-do-parto.ghtml