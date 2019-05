DA QUEM



Madonna escondeu o seu rosto com o uso de um véu para não ser reconhecida ao desembarcar em um aeroporto em New York. A cantora, que estava acompanhada das filhas Mercy, Estere e Stella, teve que tirar a proteção do rosto para passar pelos agentes de segurança do local.

Recentemente, a rainha de pop causou alvoroço nos fãs ao anunciar os preços exorbitantes de sua turnê nos EUA, que chega até 8 mil reais na área VIP. "Madame X gosta de tentar coisas novas. Esta turnê é apenas o começo. Minha avó dizia que reclamar é um anúncio de estupidez", disse ela.

A tour deve ir para outros países e, para quem quiser assistir a cantora em Nova York entre os dias 12 e 22 de setembro, por exemplo, deve pagar de 52 a 1.995 mil dólares, cerca de 200 reais e 8 mil reais respectivamente.

O pacote mais caro, chamado Medellín VIP, inclui um lugar na fileira da frente do teatro, acesso exclusivo aos bastidores para um passeio, foto em grupo no palco (sem Madonna, claro), prioridade na compra de produtos oficiais da cantora no local, recepção antes do show com comes e bebes, um cartão laminado VIP, uma foto no tapete vermelho da entrada do local e acesso a uma entrada exclusiva.

Os fãs de Madonna chegaram a protestar no perfil da cantora. "Preços estão impossíveis, pense nos seus fãs", escreveu uma internauta. "Madame X é uma mercenária", disse outro.

"Estou desapontada. Ninguém quer uma turnê em teatros! É pequeno e menos pessoas podem comprar", reclamou uma seguidora. "Alguém precisa de um rim? Estou vendendo os dois", brincou uma internauta. "Você está ferrando com seus fãs", disse uma fã. "Que vergonha de você", xingou outra.

