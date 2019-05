DA QUEM



Anne Hathaway mostrou ser gente como a gente e extravazou sua emoção ao conhecer seu ídolo, a drag queen RuPaul. A atriz estava no programa de James Colbert para divulgar seu próximo filme, As Trapaceiras, que estreia nesta sexta-feira (10) nos cinemas.

Durante a entrevista, James perguntou à Anne o que ela normalmente assiste na TV e ela, sem titubear, confessou que é absolutamente fã do reality show RuPaul's Drag Race, comandado por RuPaul. "Eu amo tanto aquela série", vibrou ela.

Na sequência, Colbert perguntou se ela já havia encontrado RuPaul em algum momento, mas ela negou. O apresentador perguntou, então, revelou que este seria seu próximo convidado, e perguntou se ela gostaria de falar alguma coisa para ele ou deixar algum recado. Visivelmente emocionada, ela disse: "Eu não conseguiria falar, apenas diga a ele que o amo".

O apresentador, então, chamou RuPaul para o palco, para promover o grande encontro. Emocionadíssima, Anne não se aguentou e caiu no choro após soltar um: "Ó meu Deus!"

Durante o encontro, RuPaul ainda deixou Anne em alvoroço quando mencionou um de seus famosos bordões ditos no reality: "Shantay, you stay", que significa: "Você fica" quando o apresentador seleciona os competidores que passam para as próximas fases do reality.

Reprodução A Drag Queen RuPaul

