O jornalista Cid Moreira fez uma revelação surpreendente usando sua conta oficial no Instagram. Embora seja mais conhecido do público jovem por sua narração no Fantástico, o apresentador já foi âncora do Jornal Nacional.

Esse trabalho, inclusive, já rendeu algumas tristezas para o profissional. Ele contou que, em uma ocasião, anunciou a notícia de um ‘bandido perigoso’ que havia sido preso pela polícia do Rio de Janeiro.

“No dia seguinte, a viralatinha que eu amava apareceu morta envenenada. Corri com ela para o veterinário e não adiantou”, contou Cid Moreira, que explicou que morava em Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital carioca.

“Dois dias depois mais uma morreu. Uma policial capa preta. Ela apareceu, pela manhã, quase morta na porta de minha casa, arranhando a porta e gruindo. Fiquei muito assustado, é claro!”, contou o antigo apresentador do Jornal Nacional.

Mais tarde naquele dia, Cid Moreira encontrou uma colega jornalista que contou algo que o deixou muito assustado. “Estive lá em Bangu e um preso perguntou para mim como estavam as cachorras do Cid Moreira. O que aconteceu?”, perguntou ela ao profissional da Globo.

“Eu contei para ela e daí decidi e me mudei em uma semana para bem longe. O bandido disse a repórter que o pai dela havia sofrido um enfarte porque o filho foi chamado de bandido pelo Cid Moreira! Vejam só!”, finalizou.

Fonte: https://portalovertube.com/2019/05/08/cid-moreira-revela-que-seus-caes-foram-envenenados-por-conta-do-jornal-nacional/