DA CARAS



Recentemente, a Rede Bahia, afiliada da TV Globo, demitiu cerca de 40 jornalistas por conta da crise financeira que enfrenta nos últimos tempos.

De acordo com o site Notícias da TV, as pessoas que foram embora trabalhavam nas duas principais filiais do interior, a TV Oeste e a TV São Francisco. Uma das que perdeu o seu contrato com a emissora foi a apresentadora Priscila Guedes, âncora do BATV no Vale de São Francisco.

“Foram quatro anos, dez meses e seis dias fazendo parte dessa família. Hoje saímos da TV São Francisco, de coração e sorriso abertos, com a certeza que fomos incríveis, não perfeitos, mas incríveis, sim”, desabafou ela.

"Saio com saúde, experiência e muita gratidão a todos os meus amigos de trabalho. No meu último jornal, me despedi como de costume, mas não como queria. Por isso, deixo aqui minha despedida pro povo do Norte da Bahia e Vale do São Francisco, que me acompanhava todos os dias”, finalizou ela no Instagram.

Fonte: https://caras.uol.com.br/tv/globo-demite-40-jornalistas-e-apresentadora-desabafa.phtml