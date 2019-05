DA REVISTA MONET



O apresentador de rádio inglês Danny Baker foi demitido dos canais BBC após compartilhar no Twitter um post racista sobre o filho recém-nascido do Príncipe Harry com a atriz e duquesa Meghan Markle.

O apresentador de 61 anos havia compartilhado uma foto antiga, em preto e branco, mostrando um casal aristocrata deixando um imóvel de mãos dadas com um macaco. Na legenda da imagem ele escreveu: “O bebê real deixa o hospital”.

Apesar de ter apagado o tuíte pouco minutos após publicá-lo, Baker não demorou a ser demitido. “Ele cometeu um sério erro de julgamento nas redes sociais e isso vai contra os valores que acreditamos e respiramos nessa rádio”, declarou um dos produtores do programa apresentado por Baker em um email interno enviado aos funcionários da emissora e divulgado pelo jornal MetroUK.

Posteriormente, Baker também fez um breve comentário sobre sua demissão no Twitter, sem demonstrar arrependimento sobre o post que levou à sua perda de emprego. “Acabei de ser demitido da BBC”, escreveu o apresentador. Depois, ele fez uma piada revelando o sabor do molho de um sanduíche constantemente mencionado em uma de suas piadas constantes no programa que apresentava.

“A ligação que me demitiu foi uma aula de falsa gravidade”, criticou Baker. “Foi como seu eu realmente acreditasse naquele tuíte ridículo. Eles literalmente me jogaram debaixo do ônibus”, escreveu, ainda incluindo ainda uma hashtag com um xingamento (“#F***-se”). “Peço desculpas que a minha piada com o aquele coleguinha arrumado incomodou alguém. Nunca me ocorreu porque, bem, minha mente não é doentia”, finalizou em relação ao tema.

Ontem, Markle e Harry fizeram sua primeira aparição pública na companhia do filho. Eles também revelaram o nome da criança, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Posteriormente, os dois compartilharam uma foto motrando o primeiro encontro do bebê com a bisavó e o bisavô, a Rainha Elizabeth 2ª e o Príncipe Philipe. Junto com eles também estava a mãe de Markle, Doria Ragland.

Twitter O post racista que levou à demissão do apresentador de rádio inglês Danny Baker

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Noticias/noticia/2019/05/apresentador-da-bbc-e-demitido-por-post-racista-sobre-filho-de-principe-harry-e-meghan-markle.html