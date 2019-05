DA CARAS



Parece que o príncipe Harry e Meghan Markle não são os únicos que não estão pregando os olhos nos últimos dias.

O site oficial da família real anunciou a notícia de que Archie Harrison Mountbatten-Windsor veio ao mundo, mas uma inadequação engraçada chamou a atenção.

Ao definir o bebê, o Royal UK escreveu que ele era o primeiro filho do duque e da duquesa de Cambridge, título que pertence ao príncipe William e à Kate Middleton.

Após a repercussão, a informação no site já foi ajustada, os internautas, porém, não perdoaram ao notarem o erro.

"Acho que falo por todos nós que trabalhamos na história do bebê Sussex quando digo que os erros acontecem com os melhores de nós quando estamos cansados", disse um jornalista no Twitter.

"Se é ele o primeiro filho do duque e da duquesa de Cambridge, Archie passou à frente na linha de sucessão ao trono", escreveu um seguidor. "Foi um erro bem ruim. Eles tinham apenas uma função", comentou outro.

