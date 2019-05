DA VOGUE BRASIL



Era domingo e, quando entro na Zipper Galeria, em São Paulo, onde fizemos as fotos que estampam esta matéria, a primeira coisa que Grazi Massafera nota em mim é o tecido da roupa que uso. Explica-se: filha de costureira, a menina que saiu de Jacarezinho, Paraná, e se transformou em estrela global, nunca esqueceu suas origens.

“Tive uma criação bem humilde, não tínhamos dinheiro para comprar roupas. Mas minha mãe costurava tudo para mim. Via peças da Forum, por exemplo, na multimarcas da minha cidade, desenhava e pedia para ela fazer”, conta. “Estava sempre bem-vestida.”

Anos depois, numa reviravolta digna de novela, Grazi é a garota-propaganda da Forum. E mais: se prepara para dar vida à Paloma, sua segunda protagonista, que, adivinhe só, é uma costureira do subúrbio do Rio.

“Ela mora em Bonsucesso e trabalha na zona sul, em loja de grã-fino. É mãe de três filhos, engravidou aos 17 anos e o pai foi atrás do sonho de jogar na NBA. Ou seja, ela ficou sozinha”, antecipa, citando outras coincidências com sua própria vida: “A Paloma veio do Sul, ama samba, ajuda no barracão. Isso está me proporcionando reviver coisas. Cresci em vila e o samba sempre fez parte da minha vida, começava a bordar lantejoula em dezembro para usar roupa no Carnaval. A personagem está me ajudando a resgatar minha espontaneidade, minha autenticidade, valores que não são tão reconhecidos hoje em dia, uma época em que as pessoas estão muito reativas e qualquer coisa que você diz pode ser mal interpretada.”

Ex-miss Paraná, Grazi também aprendeu com o tempo, os tombos e os mimos que recebeu depois da fama a dar o devido peso às coisas, sobretudo à aparência. “Existe esse mito de que se você é bonita não precisa fazer mais nada. Foi só com maturidade que entendi essas questões, que tento passar hoje para minha filha, uma menina muito bonita. E a menina muito bonita não é elogiada pelos atos, pela inteligência, pela força, pela coragem. Mostro que ela é bonita em outros aspectos. Tem beleza nas atitudes, na inteligência, no talento. O que eu mesma só fui aprender mais tarde.”

Terapia e ioga, descoberta recente, têm ajudado nessa trajetória. “Minha mãe sempre colocou muita expectativa em mim e, quando conquistei mais do que ela tinha sonhado, senti um vazio. Aí fui para a terapia.”

Doze anos depois, vive um caso de amor com ássanas. “Emendei muito trabalho e achava que a ansiedade já fazia parte de mim. Só pensava ou na Sofia ou no trabalho, ou no passado ou no amanhã. Tinha perdido o tempo do silêncio, do agora. Não sabia nem mais respirar, nem silenciar, porque minha cabeça não desligava nem mesmo nas férias. Foi quando tive esse clique e pensei: ‘preciso desacelerar, senão vou pirar’. Reaprendi a respirar e tenho ganhado todos os benefícios, sei que temos limite, que não dá para ir além do que o corpo ou a mente permite.”

Mais plena, mais madura, Grazi, aos 37 anos, vista quase sempre como mulherão, confessa que no dia a dia anda sem make, só com protetor solar, e veste quase sempre a mesma coisa quando está em casa: uma camiseta com arco-íris, que sua filha adora.

“Passei muito tempo acreditando que era burra, que mulher era inferior, especialmente a mulher pobre, e que tudo que tinha era a beleza que os outros viam em mim. Hoje sei que o mais bonito que tenho é a gratidão pelas minhas conquistas e pela mãe em que venho me transformando. A beleza física me ajuda a pagar contas e a dar uma vida melhor a quem amo. Mas não me define.”

Cássia Tabatini Grazi Massafera. Todos os looks mostrados nas fotos são da coleção de inverno da Forum. Instalação de Janaina Mello landini

Fonte: https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2019/05/estado-de-graca-uma-tarde-com-grazi-massafera.html