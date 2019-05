DA QUEM



Simone, da dupla com Simaria, abriu o coração e falou sobre a briga das sertanejas com Maiara e Maraisa. Em abril deste ano, as coleguinhas foram nomeadas as novas embaixadoras da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.

Tudo começou quando Maraisa usou sua rede social para demonstrar sua insatisfação com a nomeação de Simone e Simaria como embaixadoras da Festa do Peão de Barreto. Em seu Twitter, a cantora escreveu dois posts em que lamenta a nomeação da dupla. Um deles dizia:

"Não é mais embaixador! Agora é Simone e Simaria! Alguém avisa". Em outro, Maraisa escreveu: "Miga nem se convidassem! Quem é que quer o que ninguém quer mais nem de graça? Embaixador só tem um! Gusttavo Lima". Depois, Maraisa se arrependeu e apagou as postagens, mas elas já tinham viralizado.

Em entrevista à uma rádio, Simone falou sobre o caso.

"Foi uma surpresa pra gente a Maraisa ter feito aquele comentário. Depois a Maiara me ligou pedindo desculpas pela irmã, e depois a outra [Maraisa] também me ligou se explicando e dizendo que na verdade o problema dela não era com a gente, mas com o dono do evento, que tinha prometido o título [de embaixadoras] pra elas e acabou passando pra gente", disse a cantora.

"Enfim, não sei de nada, se prometeu ou se não prometeu. Só quero dizer que isso não procede. Eu sou muito tranquila, muito da paz e do amor e acho que a gente tem que se unir", concluiu Simone.

Grandes nomes da música sertaneja já foram os representantes oficiais do maior rodeio da América Latina: Gusttavo Lima (2017 – 2018), Zezé di Camargo & Luciano (2016), Henrique & Juliano (2015), Cristiano Araújo (2014), Chitãozinho e Xororó e Bruno & Marrone (2013), Fernando & Sorocaba (2012), Jorge & Mateus (2011) e Luan Santana (2010).

