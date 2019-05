Ana Maria Braga e Bruno Astuto no Mais Você

DO OBSERVATÓRIO DA TELEVISÃO



Responsável por falar sobre etiqueta social e assuntos relacionados ao mundo da moda no Mais Você, Bruno Astuto não faz mais parte do programa. Ana Maria Braga chegou a pedir para que o colunista seguisse no matinal, mas não surtiu efeito.

De acordo com o Notícias da TV, o profissional possui um cargo relativo ao de diretor de marketing do Grupo JHSF e também assumiu a comunicação shopping Cidade Jardim, nobre estabelecimento de São Paulo.

Por causa desses empregos, a platinada observou que existia um conflito ético e decidiu dispensá-lo. Existe um manual de Princípios Editoriais do Grupo Globo e poderia existir algum tipo de isenção nas análises de Bruno, já que lida com marcas.

Em resposta ao portal, a empresária de Astuto confirmou que ele não é mais contratado do veículo de comunicação e Ana Maria preferiu não se manifestar. A última aparição de Bruno no programa aconteceu em fevereiro deste ano.

Em dezembro do ano passado, o profissional ensinou no Mais Você dicas de etiqueta sobre como consumir pizza. Os telespectadores acharam a pauta inusitada e foram até a web comentar.

