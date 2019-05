Khloé Kardashian e Tristan Thompson com a filha True

A saga de Khloé Kardashian e Tristan Thompson continua. Como os fãs do casal sabem, Tristan Thompson e Khloé Kardashian passaram por uma série de altos e baixos em seu relacionamento, mas fevereiro marcou o fim do namoro após o nascimento de True e uma série de escândalos.

Khloé foi quem decidiu terminar tudo depois que Tristan e Jordyn Woods se beijaram em uma festa na casa do jogador de basquete. Depois disso, o casal passou por um longo período sem se falar. Os dois começaram a conversar novamente após da festa de aniversário de 1 ano de True e agora estão se comunicando constantemente, segundo o tablóide Radar Online.

"Khloé tem que falar com ele e terá que falar com ele pelo resto da vida", disse uma fonte próxima do casal.

"Eles passaram por um período em que ela não estava conversando com ele, mas ela não podia simplesmente excluí-lo da vida de sua filha porque isso não é justo para ele. Para ser honesta, há uma parte de Khloé que acha que pode superar tudo isso e até acha que talvez ele mereça outra chance", revelou.

Mas apesar de haver uma pequena esperança de que Khloé possa aceitar Tristan de volta em algum momento, o amigo garante que não será tão cedo.

No momento, Khloé está colocando a bebê True em primeiro lugar e quer ter certeza de que é capaz de ver Tristan o máximo possível. Como o jogador do Cleveland Cavaliers está fora de temporada, ele passa muito tempo em Los Angeles e, enquanto está lá, Khloé tem lhe dado acesso total à filha. Khloé acredita que é importante que Tristan e True passem o maior tempo possível juntos.

