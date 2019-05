DA QUEM



Carla Perez se mostrou nostálgica no fim da noite da última quinta-feira (9) e decidiu voltar em meados de 2003, quando estava grávida de seu segundo filho, Victor Alexandre. A apresentadora publicou um clique antigo em que posava de biquíni, com o barrigão à mostra, ao lado de Xanddy e Camilly Victória, que ainda era bem pequena.

"#TBT com muuuuuuitoooo amor de mãe!", derreteu-se ela na legenda do clique.

Recentemente, foi Xanddy quem relembrou os velhos tempos com publicação realizada no Instagram. Na imagem, ele mostra a família se divertindo no parque Sea World, em Orlando, com Camilly e Victor bem mais novos. "Porque a saudade apertou... eles crescem muito rápido", disse o papai coruja, na ocasião.

De fato, o cantor se mostra nostálgico com razão. Afinal, recentemente ele, Carla e os familiares se mostraram ansiosos pela formatura da primogênita, Camilly Victória, de 17 anos, na high school (colegial) da escola que estuda em Orlando, nos Estados Unidos. A jovem vai concluir mais uma etapa de sua vida no dia 25 de maio, mas os pais já estão contando os dias.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/carla-perez-relembra-segunda-gravidez-com-clique-exibindo-barrigao.html