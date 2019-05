DA QUEM



Tatá Werneck não perde a oportunidade de criar uma piada, especialmente se for para deixar sua gravidez mais leve. Na noite da última quinta-feira (9), a humorista compartilhou uma foto em que aparece de macacão roxo, que evidencia sua barriguinha de três meses de gestação.

Na manhã desta sexta-feira (10), ela não aguentou a piada e acabou fazendo uma montagem de sua foto ao lado da de um Teletubbie roxo.

"É pra isso que eu pago a internet. Não. Peraí", brincou ela na legenda.

A humorista retomou as gravações do Lady Night e, por este motivo, trajava o macacão roxo. Na primeira publicação sobre o figurino, ela já havia feito piada. "Fico feliz que a equipe do Lady Night respeite minha gravidez e me dê a certeza de que sempre terei minha integridade e dignidade respeitadas", ironizou na legenda sobre seu look.

Horas depois, Tatá fez uma live em seu Instagram e falou sobre a volta ao trabalho. Por conta de uma hiperêmese gravídica, a apresentadora conta que tem saído de casa pouquíssimas vezes.

"Não parei de enjoar. Falaram que parava em três meses. Isso era mentira de Sabrina Sato e dessas divinas grávidas plenas. Agora dou só uma passadinha mal de bobeira", contou ela, que ainda falou sobre outras mudanças geradas pela gravidez.

"A gente fica meio lerdinha, esqueço negócio de verbo. Antigamente vinha uns cinco ou dez na hora. Agora, grávida, fico meio assim... Mas vou continuar gravando assim mesmo porque continuo grávida e tenho contrato", brincou.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/gravida-tata-werneck-se-compara-teletubbie-para-isso-que-pago-internet.html