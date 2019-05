DO SÓ NOTÍCIA BOA



Uma professora que desafia todos os preconceitos e ensina que não há limitações quando você deseja realizar um sonho.

Noelia Garella hoje é a primeira pessoa com síndrome de Down que trabalha como professora na Argentina.

Desde a infância ela sonhava em se tornar uma professora infantil porque adorava estar cercada por crianças.

Atualmente, aos 33 anos, Noelia é responsável por mais de 150 crianças em um jardim infantil na cidade de Córdoba.

No centro educacional “Capullitos” ela teve a oportunidade de seguir a carreira dos sonhos, que já dura 7 anos.

“Com as crianças eu sempre me sinto bem. Os pais delas me adoram e os outros professores e diretores que eu tenho são divinos “, diz Noelia, que é mais do que feliz fazendo o que ama.

Ela colocou de lado os estereótipos e preconceitos da sociedade para mostrar ao mundo as incríveis capacidades que as pessoas com síndrome de Down têm.

Preconceito

Noelia teve que superar preconceitos e discriminação para realizar seu sonho.

Mas ela é uma prova de que as pessoas com esse distúrbio podem aprender, estudar, ter um emprego e ser tão responsáveis quanto qualquer um.

A história da professora com Down tem corrido o mundo. Atualmente, ela é vista como um exemplo de superação e inspiração, especialmente para aqueles que limitam suas vidas pela mesquinhez.

Reprodução

Fonte: http://www.sonoticiaboa.com.br/2019/05/09/primeira-professora-down-encanta-criancas-argentina/