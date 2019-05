DO METRÓPOLES



Joelma foi às lágrimas durante o Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira (10/05/2019). Perto do Dia das Mães, a cantora se emocionou ao falar sobre os filhos, admitindo ter sido ausente na criação deles. A loira pediu perdão e foi consolada pela apresentadora.

“Eu quero pedir perdão aos meus filhos. Eu não consigo passar muito tempo com eles por culpa do trabalho e eu tenho que resolver tudo sozinho. É difícil. Eu fico devendo. Na minha cabeça eu fico devendo o tempo todo”, lamentou a artista, chorando.

“Você não tem que se desculpar. Isso é o que se passa na sua cabeça e tantas outras mulheres se sentem devendo, tantas deixam suas casas para trabalhar, a gente fica com essa sensação de dívida eterna”, disse Fátima, deixando a convidada mais calma.

Ainda no matutino, a filha mais velha de Joelma, Natália, mandou um recado à mãe: “Oi mãezinha, tô aqui pra te desejar tudo de mais sagrado, de melhor. Tô aqui pra sempre, sempre por você. Te amo muito”. Yago, o filho do meio, disse: “Oi, mãe, tô aqui pra te desejar feliz Dia das Mães, não tô aí por culpa do trabalho, mas quando a gente se encontrar a gente comemora juntinhos. Eu te amo, obrigado pelo carinho”.

Até a caçula da cantora, Yasmim, abriu o coração por meio de vídeo. “Obrigada por tudo, mesmo você não sendo tão presente por culpa do trabalho eu te amo muito, muito mesmo”, declarou.

