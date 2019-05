DA QUEM



Momentos de tensão para o rapper norte-americano Kiari Kendrell Cephus, mais conhecido como Offset, de 27 anos.

De acordo com informações do TMZ, que chegou a divulgar um vídeo, o estúdio onde o cantor estava gravando foi alvo de tiros.

Offset, que é marido da cantora Cardi B, se safou por poucos do ataque.

Nas imagens, é possível ver um carro passando e atirando diversas vezes do lado direito da pista, na tarde da última quarta-feira (8), em direção ao estúdio Crossover Entertainment Group, em Atlanta.

Segundo informações da polícia por meio do TMZ, autoridades foram chamadas para investigar o caso.

Offset, integrante do coletivo Migos, estava gravando no local com sua equipe, mas deixou o estúdio antes da polícia chegar, mas deve ser ouvido como testemunha durante a investigação que será aberta.

Uma pessoa teria ficado ferida ao levar um tiro na perna, mas não foi localizada pelas autoridades.

Segundo declarações iniciais logo após os tiros, dentro do estúdio houve correria para outros cômodos, já que as pessoas que estavam lá geraram tumulto enquanto fugiam dos tiros.

