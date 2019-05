DA QUEM



Mc Mirella subiu a temperatura da web na manhã deste sábado (11). No Instagram, a funkeira publicou uma foto em que aparece com top mínimo, quase mostrando demais. Na legenda exaltou sua nova tatuagem entre os seios: "Bad Mi".

A funkeira atualmente passa por um momento turbulento após ser investigada pelo Ministério Público por suposto aliciamento de menores. Recentemente, a a influencer Gabriela Rocha, que tem 80 mil seguidores no Instagram, usou as redes sociais para expor fotos de uma suposta conversa com MC Mirella. Nas mensagens, a funkeira teria dito que estava ajudando um amigo que queria sair com Gabi e, em nome dele, teria chegado a oferecer R$ 5 mil para a jovem de 17 anos aceitar o convite.

"Tinha 16 anos quando isso aconteceu... Tive medo de postar isso antes. Só que o negócio é o seguinte! Tem vários famosos que vendem crianças! Vou postar o resto dessa conversa", escreveu Gabi no Twitter. No Instagram, a jovem publicou uma série de vídeos para explicar o ocorrido.

Após repercussão do caso, Mirella se pronunciou através de um vídeo divulgado em seu canal no Youtube. "Estou achando um absurdo! Sustento mais de 10 famílias. Trabalho e ralo muito. A pessoa que fez isso não tem noção. Você tem pais e eu também tenho pais. Você pensou neles? Sabe como eles estão? Minha avó que é uma senhora de idade me ligou desesperada porque viu a notícia na televisão", declarou.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/mc-mirella-usa-top-minimo-e-quase-mostra-demais-bad-mi.html