DA REVISTA MONET



Ela está pronta para dar as boas vindas ao seu terceiro filho com o marido Mario 'Souleye' Treadway ainda este ano. E Alanis Morissette exibiu orgulhosamente seu barrigão de grávida em um figurino todo branco na sexta-feira, quando subiu ao palco do Kaaboo Music Festival em Arlington, Texas.

A cantora canadense, 44 anos, impressionou os fãs com seu show cheio de energia no AT&T Stadium. A cantora não limitou seus movimentos por conta da gravidez e andou pelo palco cantando seus maiores sucessos.

Nesta semana, a cantora também fez um post em suas redes sociais desabafando sobre depressão.

"Tantas camadas de depressão e ansiedade. Lentamente, com grande empatia, conhecimento, questionamento e cuidado profundo, a cura é possível e o bem-estar pode ser restaurado. #cantoditalone #mentalhealthmonth www.nami.org #NAMICares #Por que # cuidado da saúde # consciência # recuperação # pastpartumdepression #healing #essentialwholeness".

Em março, Alanis anunciou que estava esperando seu terceiro filho com o marido no Instagram.

A cantora já é mãe da filha Onyx, de um ano, e do filho Ever, de oito anos, com Mario, com quem se casou em 2010. Em 2016, Alanis também disse à biography.com que ser mãe mudou sua vida de maneiras que ela não esperava.

"Meu gerente me disse em um ponto há muitos anos 'sua vida vai mudar quando seu bebê nascer - tipo, para sempre'. Eu descobri as virtudes do café, na verdade", ela brincou.

"O café se tornou muito útil, pois estou dormindo muito menos. Mas a maternidade também é sobre integração para mim. Anteriormente, a realização pessoal estava em casa, e então eu ia para a estrada, viver minha vocação. Tudo era realmente compartimentado. Separado. Havia isso, e depois havia aquilo. Agora tudo está realmente integrado. Eu entro no meu quarto para fazer uma entrevista, vou amamentar, falo com meu marido, vou escrever uma música. Tudo está misturado".

Instagram A cantora Alanis Morissette com o marido e os filhos

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/05/aos-44-anos-alanis-morissette-surpreende-com-barrigao-de-gravida-em-show-cheio-de-energia.html