DA QUEM



Sol Vega, participante do Big Brother Brasil 4 que ficou conhecida por cantar "Iarnuou" (We Are The World), conversou com QUEM sobre as mudanças comportamentais dos brothers e do público 15 anos após ela participar do reality show. Segundo a ex-sister, as questões sobre preconceito e racismo passavam quase despercebidas na sua época.

"É muito delicado falar sobre o racismo. Hoje em dia, as pessoas estão mais intolerantes, não importando com o jeito que é falado, mas sim o que se fala. Eu assisti quando a Paulinha falou para Gabi cabelo ruim e eu achei que não foi de uma maneira pejorativa, na minha humilde opinião. Na minha época, no BBB4, eu protagonizei uma briga com uma pessoa (Marcela) e o jeito que ela falou comigo foi de uma maneira maldosa, ou seja, pejorativa. Eu também concordo com a Gabi que não existe cabelo ruim, existe cabelo, mas também acho que pela situação e dá forma que a Paula falou, ela não teve a intenção de ofender", ameniza.

Apesar de achar que Paulinha não foi racista ao falar sobre "cabelo ruim", Sol condena outras declarações da vencedora do BBB19. "Em outro momento, Paula contou que se surpreendeu ao ver que um homem que tinha dado facadas na companheira e era 'branquinho' tinha morado na Austrália. Infelizmente isso foi um estereotipo que a nossa sociedade criou, mas que estamos em evolução e nos reeducando para não existir mais essa forma de pensar. Só acho que ela precisa pensar para falar e se reeducar em relação a isso", pondera.

A ex-BBB também comentou a respeito da conversa de Paula com Diego e Hariany sobre a religião de Rodrigo, que é adepto de religiões de matriz africana. "Eu acho que ela foi muito infeliz nesse assunto. As religiões afro-braserias são originadas na cultura de diversos povos africanos trazidos como escravos no Brasil, tendo um importante papel na preservação das tradições culturais dos diferentes grupos étnicos. A religião nao faz mal a ninguém. Ela está muito desinformada. O que faz mal é o ser humano independe de religião, isso é uma questão de caráter", adverte.

Em 2004, quando esteve na casa mais vigiada do Brasil, Sol afirma ter ficado chateada por ter sido zombada pelos colegas de confinamento. "Naquela época era muito mais preconceito do que hoje. Não tem nem comparação. Eu sofri bastante porque zombavam da minha fala errada. Eu ficava com medo de falar. Eu lembro que eu fui no Faustão e gaguejei tanto lá. Fiquei muito nervosa e me senti péssima. Foi terrível. Você fica com uma insegurança enorme. Qualquer coisa que eu falasse eu não sabia se estava certo ou não. Eu estudei e aprendi falar corretamente. Eu senti que eu precisava também. Eu busquei essa evolução pessoal e isso devo muito ao Big Brother. Hoje, me tornei uma mulher mais segura. Sou muito mais feliz e me acho muito mais interessante hoje aos 40 do que naquela época com 25. Eu me superei", comemora.

Foco na carreira de atriz



"Eu entrei no inglês. Na época, eu lancei um CD e fazia vários shows, tinham várias músicas, The Book Is On The Table. Aí, depois eu decidi estudar mesmo. Foquei na carreira de atriz. Eu fiz vários cursos. Trabalhei no Show do Tom, tive um quadro no programa da Márcia Goldschmidt. Atuei em cinco peças teatrais, depois fui convidada para fazer Supermax, que foi uma experiência incrível. Atuei ao lado da Cleo e um elenco de peso. Agora estou em um curta, o Meu Nome é Mariana, onde eu faço a mãe da protagonista, que é a Alana Cabral. Estou bem feliz com a minha carreira. Espero ter mais oportunidades. Quem sabe fazer uma novela. Meu sonho atuar com a Fernanda Montenegro", almeja.

