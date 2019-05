DO EXTRA



O youtuber Felipe Neto, conhecido por seus vídeos com críticas a assuntos do entretenimento à política, declarou ter sofrido ameaças de morte após produzir conteúdos contra milicianos.

Aos 31 anos, também empresário afirma que reforçou sua segurança e que teme pela vida da família.

"Temo pela minha segurança, sim, assim como pela de minha família. Tenho criticado milicianos e gente ligada a pensamentos de extrema violência. Sou frequentemente ameaçado de morte. Vivo com uma segurança pesadíssima, assim como meus familiares. Agora, mais do que isso, temo pelo Brasil", contou, em entrevista à revista "Veja".

Na coluna, o influenciador digital também revela que começou a sentir medo depois que o Jair Bolsonaro foi eleito presidente:

"Como cidadão, ainda mais sendo uma figura pública, eu não podia ser conivente com um político que ameaça violentamente a oposição. Ainda mais em um momento no qual eu era considerado oposição simplesmente por defender direitos básicos. Virou questão de posicionamento em favor da sobrevivência das pessoas, incluindo a minha e a de minha família", disse.

"Não podia ser conivente com o que estava ocorrendo no país. Por esse motivo, faltando poucos dias para as eleições, eu disse que votaria em Haddad. Mesmo com o coração sangrando, era a única opção permitida pela minha consciência. Mas Bolsonaro ganhou. E estou com medo".