O ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD) ironizou as declarações da senadora Selma Arruda (PSL), que na última semana usou suas redes sociais para criticar uma eventual eleição suplementar.

Na última semana, a senadora foi cassada por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT). Para ela deixar o cargo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisa manter a decisão do TRE-MT.

Fávaro é parte ativa na ação eleitoral que julgou que a chapa de Selma - formada ainda pelos suplentes Gilberto Possamai e Clerie Mendes - cometeu abuso de poder econômico e prática de caixa 2.

Em sua página no Facebook, Selma disse ser difícil os adversários conseguiram os mais de 600 mil votos que obteve no pleito do ano passado.

Em conversa com a imprensa, nesta semana, Fávaro disse ser difícil disputar contra candidatos que “burlam as leis”.

Eu disputei dentro da lei, dentro das regras e vou fazer desta forma de novo. [...] É difícil mesmo ganhar de quem burla a legislação

“É difícil bater quem comete ilegalidade, quem larga antes da hora, gasta mais do que pode. Realmente, é muito difícil”, disse ele.

“Eu disputei dentro da lei, dentro das regras e vou fazer desta forma de novo. E a Justiça tem se mostrado competente para quem burla as leis. É difícil mesmo ganhar de quem burla a legislação”, afirmou.

Fávaro disse esperar que a decisão do TSE saia ainda este ano. Segundo ele, uma resolução do TSE determinou que processos envolvendo caixa 2 e abuso de poder econômico sejam julgados até setembro.

“A gente não tem que ficar falando do que ainda não se consumou. Certamente, o processo se encaminha para consolidação da cassação da senadora. E, como já disse, sou candidato se tiver novas eleições”, afirmou.

“Política é a arte de agregar e fortalecer, mas o princípio de tudo é aquilo que me levou a ter os mais de 400 mil votos. Claro que com reforço. Precisa ser reforçado, porque eu não venci a eleição de 2018. Então, precisa de um reforço e vou trabalhar isso na hora certa, com os companheiros certos e já tenho boas sinalizações nesse sentido. Tenho certeza que será uma candidatura vencedora”, completou.

