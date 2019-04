CAMILA RIBEIRO E DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O presidente da Assembleia Legislativa Eduardo Botelho (DEM) passou o comando da Casa à deputada Janaina Riva (MDB), durante sessão realizada na manhã desta quarta-feira (17). O democrata ficará em licença por um período de 120 dias.

À imprensa, Botelho afirmou não ter feito qualquer recomendação a sua substituta, lhe dando “carta branca” para conduzir os trabalhos no Legislativo à sua maneira.

“Não fiz nenhum pedido em especial. Ela tem o estilo dela, eu tenho o meu. E ela vai ‘tocar’ do jeito que entender. Ela tem total liberdade, está assumindo a presidência e não houve recomendação nenhuma”, afirmou.

Em seu discurso de transmissão de cargo Botelho lembrou que, pela primeira vez, uma mulher ficará no comando da Assembleia Legislativa, ainda que de forma temporária.

“E tal fato coube a mim, um homem nascido no dia 8 de março, no dia da mulher. Coincidências à parte, confesso que poder fazer esta passagem, mesmo que temporária, me enche de orgulho, até mesmo porque a senhora deputada é uma das pessoas mais competentes que já sentou nas cadeiras desta casa”, disse o presidente.

Ainda no discurso, Botelho afirmou não ter dúvidas de que, “por sua competência e disponibilidade”, Janaina assumirá outros cargos de destaque não só no Legislativo, mas também no Estado e no cenário federal.

“Vou me afastar por uns dias, e vou muito tranquilo, porque seu nome é sucesso, deputada”, concluiu.

“Casa em ordem”

A deputada aproveitou seu discurso para lembrar o processo eleitoral de 2018, que a reconduziu à Assembleia Legislativa, sendo a mais votada daquela Casa.

“Fiz de cada pedra no meu caminho um degrau que me conduziu à reeleição em 2018, com mais de 51 mil votos. Só que agora, não mais como a herdeira política, mas sim como a deputada de Mato Grosso”, disse ela, em alusão a seu pai, o ex-presidente da Assembleia, José Riva.

“Pode ficar tranquilo, presidente Botelho. Prometo que a Casa vai ficar em ordem”, acrescentou ela.

Janaina disse também assumir o desafio de “cabeça erguida” e ainda agradeceu a confiança dos colegas e apoio de sua família.

“Hoje sei por que todas as vezes que eu via meu pai discursar e quando ele falava da família, era o momento que ele mais se emocionava. Porque na vida de qualquer um de nós políticos, não tem nada mais importante do que nossa base familiar. Sem ela, nenhum de nos teríamos a mínima condição e estrutura de passar pelo que passamos na vida pública”, disse.

“Meu compromisso a todos os mato-grossenses de fazer sempre o melhor nos dias que eu estiver aqui dentro dessa Casa e de forma sempre muito democrática”, concluiu.