O governador Mauro Mendes em reunião com o ministro Sérgio Moro

CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O governador Mauro Mendes (DEM) cobrou do ministro de Justiça Sérgio Moro um reforço do Governo Federal na segurança da fronteira de Mato Grosso.

Em reunião com Moro em Brasília, o governador lembrou que o Estado possui mais de 900 km de fronteira com a Bolívia, país que é um dos maiores produtores de cocaína da América do Sul.

Segundo o governador, o trabalho das forças de segurança locais é extremamente importante, mas não o suficiente para impedir a entrada de entorpecentes no Estado e que acabam sendo enviados a outros cantos do País.

“Estamos ao lado de países conhecidos mundialmente como produtores de entorpecentes. Só este ano já aprendemos mais de mil quilos de maconha e cocaína. Tem que parabenizar muito nossas forças policiais que estão atuando na fronteira, notadamente o Gefron. Com todas as dificuldades, com toda falta de pessoal e infraestrutura, ele têm feito um brilhante trabalho”, disse o governador.

Se afrouxarmos ou não dermos conta de fazer nosso trabalho aqui, toneladas de entorpecentes vão entrar por todo Brasil

“Mas não damos conta de fazer isso sozinho. Foi esse o recado que levei ao ministro Sério Moro. Se afrouxarmos ou não dermos conta de fazer nosso trabalho aqui, toneladas de entorpecentes vão entrar por todo Brasil”, acrescentou Mendes.

Segundo ele, a atuação em conjunto com a União trará benefícios não só para Mato Grosso, mas para todo o País.

“Com apoio, poderíamos melhorar a apreensão e aumentar a fiscalização em toda a faixa de distância”, disse.

Ainda de acordo com o governador, o apoio do Governo Federal é fundamental para que seja possível ampliar a infraestrutura e melhorar as condições de trabalho de todos os policiais que atuam na região de fronteira.

Também participaram da reunião o secretário Nacional de Segurança Pública, general Guilherme Theóphilo, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, e o secretário de Fazenda, Rogério Gallo.