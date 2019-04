As potencialidades do Estado e o desenvolvimento da agropecuária na região foram temas da pauta

DA REDAÇÃO



Um grupo composto por nove congressistas americanos visitou Cuiabá, nesta quinta-feira (25), e segue viagem para o município de Campo Verde.

O objetivo do grupo é conhecer o Estado, um dos maiores produtores do país de alimentos.

Durante a estada na Capital, os congressistas foram recebidos pelo governador Mauro Mendes (DEM) e pelo secretário-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho. Na oportunidade, conversaram sobre as potencialidades do Estado e o desenvolvimento da agropecuária na região.

Participaram da reunião os congressistas Collin Peterson, Filemin Vela, Tom O’Halleran, Al Lawson Jr., Jimmy Panetta, Dwight Evans, Billy Long, Steve Cohen, Dave Loebsack.

Sendo que Collin Peterson é membro do comitê da Agricultura, Steve Cohen do comitê do Judiciário; Dave Loebsack e Billy Long do comitê de Energia e Comércio.

Nesta sexta-feira (26), o grupo de congressistas irá visitar uma fazenda especializada em turismo agrotecnológico, no município de Campo Verde.

Eles irão conhecer de perto as tecnologias empregas na área de piscicultura, confinamento de gado e algodão.