DOUGLAS TRIELLI E CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Fazenda Rogério Gallo afirmou que o Governo projeta encerrar os escalonamentos salariais, dos servidores públicos, até o final de 2019. Segundo ele, a partir do segundo semestre já será possível diminuir o número de parcelas.

Desde que assumiu o Paiaguás, o governador Mauro Mendes (DEM) vem se utilizado do sistema de escalonamento para quitar a folha salarial, em razão das dificuldades no fluxo de caixa do Estado. Ele divide os valores em três parcelas ao longo do mês seguinte ao trabalhado.

“A partir de agosto a gente espera, não trazer totalmente para o dia 10, mas já diminuir a quantidade de parcelas. Hoje, estamos parcelando em três. A ideia é terminar o ano pagando até o dia 10. Mas ainda no início do segundo semestre, em julho e agosto, vamos diminuir a quantidade de parcelas”, disse.

Nós estamos trabalhando para diminuir o número de parcelas, que são três, para dois e aproximar para o dia 10

Segundo a equipe econômica do Governo, uma das dificuldades do pagamento total da folha em no dia 10 é a ausência de transferências da União a Mato Grosso.

Um demonstrativo disso, segundo Gallo, foi o “calote” de cerca de R$ 400 milhões relativos ao FEX (Fundo de Auxilio à Exportação), uma compensação que a União dá aos Estados exportadores que isentam os produtos primários do pagamento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

O secretário explicou que o salário a ser pago em maio ainda possuirá três parcelas.

“Será anunciada em breve, mas possivelmente em três parcelas. Nós estamos trabalhando para diminuir o número de parcelas, que são três, para dois e aproximar para o dia 10. Dia 10 é o dia previsto na Constituição para o pagamento da folha do servidor público”, afirmou.