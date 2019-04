DOUGLAS TRIELLI E CÍNTIA BORGES

O secretário de Estado de Fazenda Rogério Gallo disse que o Executivo ainda não começou a provisionar dinheiro em caixa para pagar o décimo terceiro salário dos servidores públicos, agendado para ocorrer em dezembro.

Até o ano passado, o Executivo pagava o benefício no mês de aniversário de cada servidor. Por conta de um atraso nos meses de novembro e dezembro de 2018 e pela dificuldade de caixa, o governador Mauro Mendes (DEM) decidiu adiar o pagamento para o último mês do ano.

Segundo Gallo, o estoque não ocorreu porque o Governo precisou repassar uma parcela de R$ 145 milhões para o Bank of America. A dívida com o banco americano vem sendo renegociada.

A folha do 13º deve ser paga em dezembro e nós vamos começar a trabalhar a partir de junho e julho com o provisionamento de recurso

“É uma preocupação nossa. A folha do 13º deve ser paga em dezembro e nós vamos começar a trabalhar a partir de junho e julho com o provisionamento de recurso para que seja possível fazer o pagamento em dezembro”, disse ele em conversa com a imprensa nesta semana.

“Pelas condições que o Estado passa, fiscais e financeiras, ainda não foi possível [guardar o recurso]. Nós acabamos de pagar uma parcela de R$ 145 milhões com o Bank of America. Mas nós vamos começar a fazer as economias”, afirmou.

O secretário explicou, ainda, que o Executivo vem conseguindo melhorar o fluxo de caixa após a aprovação de uma série de projetos enviados em janeiro para aprovação da Assembleia Legislativa. Entre elas está a alteração no Fethab (Fundo Estadual de Transporte e Habitação).

“Nós estamos trabalhando para isso. Temos alguns passos fundamentais. O primeiro foi incremento de receita, com o novo Fethab, que já tem dado o retorno que esperávamos. O outro é a diminuição de custos, como a renegociação da dívida com o banco mundial, a dívida dolarizada”, disse.

“Então, tem incremento de receita que estamos trabalhando. Vamos melhorar nossa receita, que já vem melhorando, e fazer com que tenhamos condições de poupar os recursos que pagaríamos a dívida dolarizada para pagar esses valores dos salários”, completou.

