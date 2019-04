DA REDAÇÃO



O deputado estadual Thiago Silva, que preside a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto na Assembleia Legislativa pediu que uma equipe da Secretaria de Educação tomasse providências urgentes com relação à escola Santa Claudina no distrito de Mimoso em Santo Antônio do Leverger.

A escola está funcionando de forma improvisada e foi alvo de reportagem do Fantástico, em razão de duas salas de aula estar funcionando em uma espécie de baia para cavalos.

O parlamentar esteve no local na semana passada junto com o deputado Wilson Santos (PSDB) no local e constatou que a ideia inicial era colocar as salas de aula em containers, mas devido à problemas de energia elétrica, as salas acabaram sendo colocadas em outros espaços.

“Estivemos lá com o deputado Wilson Santos que faz parte da comissão e vimos que a situação ainda é precária, temos a certeza que o governo vai resolver essa situação”, alertou.

Thiago lembrou que é necessário aumentar os investimentos no setor para que haja uma mudança, principalmente nos números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), onde o estado aparece na 21ª posição. “Ainda estamos capengando para levar uma educação de qualidade aos nossos jovens”, disse o deputado.