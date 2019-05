DOUGLAS TRIELLI

O presidente do PSB em Mato Grosso, deputado Max Russi, afirmou que a sigla deve trabalhar para ter um nome na disputa da Prefeitura de Cuiabá nas eleições de 2020.

Segundo ele, os quatro vereadores da Capital, devem se filiar a outros partidos e, assim que as trocas ocorrerem, o PSB irá buscar novos nomes para filiações visando o pleito do próximo ano.

São filiados ao partido os vereadores Misael Galvão, Marcelo Bussiki, Adilson Levante e Gilberto Figueiredo – hoje secretário estadual de Saúde.

“É o sonho de qualquer partido ter candidatura na Capital. Hoje, o PSB ainda não tem nome consistente. Fomos procurados por alguns pré-candidatos. Estamos conversando com outros. E desejamos, sim, ter uma candidatura. É lógico que temos que ter algum nome com viabilidade e com interesse de disputar a eleição”, disse.

“Vamos fazer uma construção para ter um projeto em Cuiabá. Um projeto, uma chapa. Por exemplo, o vereador que tem intenção de sair do partido, estamos liberando. Não queremos segurar ou mandar cassar o mandato, porque queremos fazer uma construção. Porque daí chega o mês de março, quando abre a janela, todo mundo sai e você fica sem construção”, afirmou.

Max, entretanto, não descartou uma composição com o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) em uma eventual reeleição.

Ele disse que o emedebista tem acertos e erros em sua gestão, mas que a sigla analisa o andamento do mandato “de fora”, sem participação.

“Depende da composição que for. Por exemplo, se o Misael sair, dificulta mais uma composição com o Emanuel. Se ele ficar, o Misael defende o Governo. Se o Gilberto ficar no partido, ele não caminha com o Emanuel. Então, vai depender dessa composição”, explicou.

“Eu acho que o melhor projeto é ter candidatura. Mas para ter candidatura, precisa ter nome consistente. O Emanuel tem acertos e erros. Mas o PSB Estadual não participa da gestão municipal. Não temos espaço nenhum no Município. Estamos à parte e torcendo para dar certo”, completou.