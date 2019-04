DA REDAÇÃO



O Governo do Estado paga nesta terça-feira (30) a quarte e última parcela do décimo terceiro salário remanescente de 2018.

A parcela depositada chega a R$ 33,079 milhões.

Nesta segunda-feira à tarde (29), os valores a serem creditados nas contas foram encaminhados ao Banco do Brasil.

“Até o início da tarde o dinheiro estará depositado nas respectivas contas”, informa Luciana Rosa, secretária-adjunta do Tesouro Estadual.

O décimo terceiro salário remanescente de 2018 atingiu o valor de R$ 127,20 milhões. O pagamento parcelado do 13º salário se refere aos servidores efetivos nascidos em novembro e dezembro, assim como aos que são somente comissionados.

O parcelamento foi necessário em razão da crise de caixa que vive o Governo do Estado.

Até o ano passado, o Executivo pagava o décimo terceiro no mês em que o servidor fazia aniversário. A partir de 2019, com a posse de Mauro Mendes, o benefício passa a ser pago no final do ano.