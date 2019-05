DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O vereador de oposição Abílio Junior (PSC) afirmou que pode deixar seu atual partido em março de 2020 – quando abrir a janela de trocas partidárias – e se filiar ao Democrata Cristão (DC) para viabilizar uma candidatura à Prefeitura de Cuiabá.

Em entrevista à rádio Capital FM, nesta semana, o parlamentar disse ter se encontrado com os principais líderes da sigla, na última semana.

“Foi um começo de conversa. Não existe definição alguma ainda, mas existe uma conversa que foi muito interessante. A gente conversou com os deputados Elizeu Nascimento e Ulysses Moraes. São pessoas com quem temos certa afinidade e existe essa probabilidade. Colocamos o nosso nome à disposição”, afirmou.

O que a gente não pode deixar é que o Emanuel Pinheiro permaneça no cargo ou encontre um poste

Abílio tem enfrentado problemas com o atual presidente municipal do PSC, Oseas Machado, que é próximo do prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB).

Segundo ele, o objetivo de uma eventual candidatura sua seria para contrapor o atual gestor.

“O que a gente não pode deixar é que o Emanuel Pinheiro permaneça no cargo ou encontre um poste, alguém para ser seu sucessor. Colocar essa pessoa no seu lugar e continuar o seu projeto de Governo”, disse.

Outros nomes

O parlamentar disse que outros vereadores da oposição também estão tentando viabilizar candidaturas ao Palácio Alencastro. Felipe Wellaton (PV) e Diego Guimarães (PP) também podem mudar de sigla em março, visando as eleições do próximo ano.

Segundo Abílio, quem tiver o melhor projeto será escolhido o candidato do grupo.

“O meu nome está à disposição, mas também existe o nome do Felipe Wellaton e o do Diego Guimarães. Aquele que conseguir viabilizar o melhor projeto, será escolhido. Vamos escolher alguém para colocar na disputa de Cuiabá”, afirmou.