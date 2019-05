DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O general do exército e presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), João Carlos de Jesus Corrêa, revogou a nomeação do engenheiro agrônomo Claudinei Chalito da Silva para o cargo de superintendente do órgão em Mato Grosso.

A nomeação havia sido divulgada na última quinta-feira (leia AQUI). A portaria com a decisão foi publicada no Diário da União que circulou nesta sexta-feira (03).

Chalito tem ligação com o PT, partido para o qual ele chegou a fazer doação eleitoral. Ele é servidor de carreira do Incra e caiu após pressão do deputado federal Nelson Barbudo (PSL), que chegou a ligar para o general João Carlos de Jesus contestando a nomeação.

Em conversa com o MidiaNews, Barbudo - que é do mesmo partido do presidente Jair Boslsonaro - disse ter considerado um erro a nomeação do engenheiro.

“Eu acho que o Governo reconheceu o erro de ter nomeado um petista. Eu considero um erro, porque a pessoa que ia ser nomeada é um petista declarado. Inclusive, no Facebook declara que o presidente é analfabeto. Faz ataques ao Bolsonaro. Eu fico até indignado da pessoa ainda ter coragem. Se ele tem nojo do Governo Bolsonaro, por que queria participar?”, disse.

Alair Ribeiro/MidiaNews O deputado federal Nelson Barbudo

Barbudo afirmou ter feito seu papel ao criticar a nomeação.

“Fiz meu papel de base aliada. Foi eu, sim, que trouxe a notícia ao Governo, que estaria sendo nomeado um petista. Agora, quem nomeia é o Governo, não temos força de nomear ninguém. Mas parece que o pessoal não estava sabendo quem estava sendo nomeado”, afirmou.

“Mas ao tomar conhecimento, abortaram a nomeação do cidadão. Caso encerrado, tudo resolvido. E vamos fazer desse Incra, aí, o melhor do Brasil, junto com a bancada de Mato Grosso”, disse.

Nomeação de aliado

O deputado federal confirmou ter enviado a grupos de WhatsApp um áudio no qual criticava a nomeação de Chalito e defendia o nome do candidato derrotado a deputado federal Gilberto Cattani (PSL).

No áudio, Barbudo diz que “lutou com todas as armas” para colocar Cattani na Superintendência do Incra em Mato Grosso. Mas que a nomeação não saiu pelo fato de o aliado não ser ligado ao órgão.

Segundo ele, a bancada de Mato Grosso escolheu outro nome para o Incra, mas que Chalito foi nomeado.

Ao MidiaNews, Barbudo disse que Cattani tem condições de assumir qualquer cargo no órgão, mas que não tem nenhum parente seu ou outros nomeados em cargos do Governo Federal.

“Eu desafio vocês a apontarem um cargo que foi sob a minha influência. Eu não tenho nenhuma nomeação até hoje. Sou tachado injustamente por aqueles que querem fazer o mau jornalismo”, disse.

Leia também:

Incra muda comando em MT e nomeia engenheiro ligado ao PT