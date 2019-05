DOUGLAS TRIELLI

O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, afirmou que o objetivo do Governo é retomar o pagamento dos salários dos servidores públicos para o dia 30 do mês trabalhado.

Segundo ele, a atual gestão trabalha para concluir o mandato cumprindo esta meta. Ele ainda ressaltou que o escalonamento foi necessário por conta da crise no fluxo de caixa.

“O grande objetivo do Governo, nesses quatro anos, é retornar os salários para o dia 30 de cada mês e vamos atingir isso. Temos trabalhado mais de 12 horas por dia para atingir esses objetivos”, disse.

O secretário Rogério Gallo chegou a dizer, em entrevistas, que seria possível retornar os pagamentos para esta data ainda em 2020.

Carvalho ressaltou que no salário quitado no mês de abril, foi possível pagar mais de 80% dos servidores dentro do dia 10, limite para não ser considerado como atraso.

Ele confirmou que o governador Mauro Mendes (DEM) deseja que todos os funcionários recebam no máximo no dia 10 até o mês de julho.

“O grande desafio nosso é colocar o salário em dia. O governador Mauro Mendes tem uma sensibilidade que a partir de julho pode existir essa possibilidade de o pagamento ocorrer no dia 10. Foi o que ele falou para o Fórum Sindical. De julho a dezembro, isso irá acontecer”, afirmou.

“Mas temos que levar em consideração que o dia 10 de abril foi quitado 83% da folha. O 13º salário, que não foi pago no ano passado, está 100% quitado. Então, existe o escalonamento, sim, mas é muito pequeno”, disse.

