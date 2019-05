DA REDAÇÃO



A Polícia Civil oficializou nesta quarta-feira (8) os nomes dos três delegados que irão conduzir os inquéritos policiais que apuram interceptações telefônicas ilegais no Estado.

Trata-se dos delegados Rafael Mendes Scatolon, Luciana Batista Canaverde e Jannira Laranjeira Siqueira Campos.

Os três foram definidos na semana passada pela Diretoria Geral da Polícia Civil e seus nomes foram formalmente oficializados ao desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando Perri e também ao juiz Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, da Sétima Vara Criminal do TJ, nesta terça-feira (07).

Os delegados devem iniciar os trabalhos a partir da semana que vem em uma sala no Complexo Jurídico do Tribunal de Justiça, localizado na Miranda Reis, em Cuiabá.

As três autoridades policiais irão desenvolver as investigações juntamente com cinco investigadores, entre eles dois analistas de inteligência e dois escrivães.

A Diretoria da Polícia Civil ressalta que os delegados designados, exclusivamente para as investigações, irão atuar de forma técnica, célere, mantendo o sigilo necessário para o desenvolvimento e êxito dos trabalhos.

A direção ainda destaca que os delegados Flávio Henrique Stringueta e Ana Cristina Feldner foram convidados para novamente assumirem à investigação, mas se recusaram por razões pessoais e profissionais.

O delegado Flávio Stringueta é o titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e não deseja deixar a unidade para estar à frente desse trabalho. Já a delegada Ana Cristina Feldner está de licença maternidade.

Leia mais sobre o assunto:

Juiz determina que Polícia designe 2 delegados para inquéritos