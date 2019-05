CÍNTIA BORGES E CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O governador Mauro Mendes (DEM) lembrou, durante evento nesta quinta-feira (9) em Cuiabá, que desde o início da sua gestão vem sendo vaiado por diversos setores em razão das medidas tomadas para reequilibrar as contas do Estado.

Conforme Mendes, mais críticas deverão surgir, pois medidas para corte de incentivos fiscais já estão sendo vislumbradas pelo Governo.

Ele falou para uma plateia de produtores rurais na abertura do evento Acricorte, promovido pela Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), no Cenarium Rural.

“Fui vaiado por alguns produtores, e disse a eles: 'Talvez se eu tivesse sentado junto com vocês, eu também estaria vaiando. Mas eu estou aqui como Governador. E como governador, eu tenho que olhar para todo Estado, para Saúde, para os Municípios, estradas, e tantos desafios'”, relatou.

“Serei vaiado provavelmente por outros setores por corrigirmos distorções. São incentivos concedidos de forma errada e equivocada há 2 anos, por portarias - não por lei ou decreto. Uma portaria que instituía um incentivo que não conspira com o desenvolvimento industrial do nosso Estado. E nós temos a coragem de corrigir isso”, afirmou o governador.

Em fevereiro deste ano, Mendes foi vaiado por produtores rurais durante um evento em Sorriso (a 420km de Cuiabá).

Além disso, ainda enfrentou desgastes com servidores públicos. No fim de janeiro, o democrata conseguiu aprovar na Assembleia um pacote de leis que visa o corte de gastos e o reequilíbrio fiscal. Entre as medidas estão o novo Fethab, que aumenta a taxação do agronegócio, e a legislação que condiciona a concessão de RGA (Revisão Geral Anual) ao equilíbrio das contas.

“Estou sendo vaiado pelos servidores também, porque eu fiz aquilo que poderia ser feito. Não dá mais para continuar aumentando a bolha que o Estado aumentou durante os últimos 15 anos”, disse.