CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

Os ex-deputados estaduais Adauto de Freitas, o ‘Daltinho’ (Patriota), Gilmar Fabris (PSD) e Mauro Savi (DEM) terão que custear as despesas relativas aos dias em que usaram veículos oficiais da Assembleia Legislativa, mesmo não estando mais exercendo seus mandatos.

Conforme o Legislativo, um levantamento está sendo realizado pela Secretaria Geral da Casa, de modo a identificar os valores gastos de forma indevida por conta das locações dos veículos.

Em nota, na qual não cita os nomes dos ex-parlamentares, a Assembleia afirmou também que eles já devolveram os carros.

Os responsáveis deverão efetuar o pagamento por meio de depósito identificado à Assembleia

“Os responsáveis deverão efetuar o pagamento por meio de depósito identificado à Assembleia”, afirmou o procurador-geral da Assembleia, Grhegory Paiva Pires Moreira Maia.

Ainda conforme Maia, caso os ex-deputados não assinem o acordo e efetuem os depósitos, a Procuradoria deverá propor uma ação judicial de cobrança e ressarcimento.

O procurador explicou ainda todos os parlamentares com mandato podem ter um veículo à disposição e visa “garantir a execução das atividades parlamentares”, tendo em vista que eles “atuam em todo o estado como representantes legais dos cidadãos”.

Por fim, Maia afirmou que todos os gastos do Poder Legislativo com locação de veículos ou com qualquer outro produto ou serviço são legitimados por meio de processos legais, como licitações, e estão disponíveis no Portal Transparência.