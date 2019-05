DA REDAÇÃO



Cerca de 80% dos 115.752 mil servidores estaduais ativos, aposentados e pensionistas recebem integralmente seus salários relativos ao mês de abril nesta sexta-feira (10).

O Governo do Estado encaminhou na quinta-feira (09) ao Banco do Brasil as ordens de pagamento de até R$ 5.500 entre salários, proventos, gratificações e pensões.

Nesta primeira de três parcelas, a Secretaria de Fazenda depositará R$ 401,1 milhões. Ao longo do dia os salários estarão sendo creditados na respectivas contas.

“Chegamos ao dia 10 quitando integralmente 80,3% da folha de pagamento dos servidores e estamos trabalhando firmemente na Sefaz para chegar aos 100% o mais breve possível, como é compromisso e determinação do governador Mauro Mendes”, destaca o secretário de Fazenda, Rogério Gallo.

Para os servidores que recebem acima de R$ 5.500, o pagamento complementar ocorrerá em até duas etapas. Na terça-feira (14), serão pagos até R$ 2.000,00, num desembolso total de R$ 36,865 milhões. Com isso 88% da folha do funcionalismo público estará quitada.

A última parcela que completa o pagamento de toda a folha de abril e será paga no dia 22 de maio. O valor total será de R$ 59.464 milhões para os servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 7.500.

Quando completar o pagamento dos servidores, o Governo terá desembolsado na folha de pagamento do mês de abril um total de R$ 497,512 milhões.